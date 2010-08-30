Німеччина готова інвестувати в українську економіку

Берлін. 30 серпня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляє, що німецька сторона готова здійснювати інвестиції у розвиток економіки України, зокрема, брати участь у процесі реконструкції газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МЕРКЕЛЬ заявила на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції, яка відбулася у Берліні.

Як відзначила канцлер ФРН, економічна співпраця України і Німеччини має значні можливості для розширення та підвищення ефективності. За її словами, восени у Києві відбудеться українсько-німецький енергетичний форум, у рамках якого сторони обговорять актуальні питання у цій сфері.

«Цей форум відіграватиме для енергетичної політики важливу роль. Зокрема, будуть обговорені можливості, як Німеччина зможе допомогти Україні у реструктуризації українського газового ринку, відіграючи при цьому позитивну роль. Ми домовилися, що будемо говорити конкретно і працювати разом», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.