Янукович запевнив Меркель у надійному партнерстві
Меркель же хоче від України балансу між ЄС та Росією
Берлін. 30 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що на сучасному етапі Україна стала для Європейського Союзу, Німеччини зокрема, надійним зовнішньополітичним партнером.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на спільній прес-конференції з Федеральним канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ, що відбулася сьогодні після їхньої зустрічі у Берліні.
Окреслюючи сучасні зовнішньополітичні безпекові тенденції на європейському континенті, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що дуже важливо, аби у новій стратегічній концепції НАТО, розробка якої є на етапі завершення, «такі позаблокові країни, як Україна, знайшли там своє місце у створенні безпекової європейської системи».
«Я сподіваюся, що Федеральному канцлеру сьогодні дуже важливо відчувати, що той новий шлях, про який ми сьогодні говорили (щодо нових засад внутрішньої і зовнішньої політики України – УНІАН), для Німеччини буде таким, який дасть можливість на майбутнє бачити Україну надійним партнером», - підкреслив глава Української держави і висловив сподівання, що період нестабільності і невизначеності в Україні вже пройдено.
«І сьогодні для мене і для Української держави дуже важливо, щоб українська сторона виконувала все, про що заявляє і відносно чого бере зобов’язання», - сказав Президент.
У свою чергу А.МЕРКЕЛЬ зауважила, що німецька сторона також зацікавлена в тому, щоб Україна знайшла баланс у відносинах між Росією і Євросоюзом.
«Не можна ставити так питання, чи ти більше на боці Європейського Союзу або на російській стороні. Ми хотіли би, щоб за рахунок підписання угоди про асоціацію України з ЄС була зміцнена позиція української сторони», - заявила канцлер ФРН.
Також, зазначила вона, «Україна перебуває поряд з Євросоюзом, водночас Росія також відіграє важливу роль, і необхідно, щоб відносини з Росією розвивалися, адже це має значення і для енергетичної кооперації».
«Нам у Європейському Союзі необхідно пом’якшувати відносини України і Росії», - заявила А.МЕРКЕЛЬ.