У Берліні відкрили меморіальну дошку Лесі Українці
17:07, 30 серпня 2010Новини ЄС
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Вона проживала там 5 місяців
Берлін. 30 серпня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відкрив у Берліні меморіальну дошку видатній українській письменниці і поетесі Лесі Українці.
Як передає кореспондент УНІАН, подія відбулася в рамках офіційного візиту до Німеччини української делегації на чолі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Меморіальна дошка Лесі Українці встановлена на одному з будинків у центральній частині Берліна, в якому упродовж 5 місяців у 1889 році Л.Українка проживала і лікувалася.
Дошку встановлено з ініціативи української громади Берліна, а також Посольства України у ФРН.
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