У Берліні відкрили меморіальну дошку Лесі Українці

Берлін. 30 серпня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відкрив у Берліні меморіальну дошку видатній українській письменниці і поетесі Лесі Українці.

Як передає кореспондент УНІАН, подія відбулася в рамках офіційного візиту до Німеччини української делегації на чолі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Меморіальна дошка Лесі Українці встановлена на одному з будинків у центральній частині Берліна, в якому упродовж 5 місяців у 1889 році Л.Українка проживала і лікувалася.

Дошку встановлено з ініціативи української громади Берліна, а також Посольства України у ФРН.