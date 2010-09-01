Польщі знову загрожує повінь

Варшава. 1 вересня. УНІАН. У Польщі інтенсивні опади за останні кілька днів знову призвели до значного підвищення рівня води у річках, що загрожує країні новою повінню.

Як передає кореспондент УНІАН, найгірша ситуація спостерігається на півдні держави, який найбільше постраждав від повеней у травні та серпні.

За даними польських ЗМІ, протипаводкову готовність вже оголошено в кількох районах Шльонського та Малопольського воєводства. У деяких населених пунктах підтоплено кілька десятків приватних господарств. Рятувальники вирушали на допомогу людям понад сотню разів.

У Варшаві через дощі затоплена одна з головних трас міста, яку влада вирішила закрити.

Як повідомляв УНІАН, У Польщі внаслідок цьогорічної травневої повені, яка, за оцінками влади, за масштабами перевищила так звану ”повінь тисячоліття” 1997 року, постраждало щонайменше 100 тисяч сімей. Загинуло 14 осіб, а загальні збитки становили понад 2 млрд. євро.

Ще одна повінь, що завдала менше збитків, сталася у Польщі на початку серпня.