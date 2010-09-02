Лавров: Росія дуже швидко передала документи по літаку Качинського

Варшава. 2 вересня. УНІАН. Російські власті передають польським колегам матеріали розслідування причин Смоленської авіакатастрофи значно швидше, ніж це передбачено Чиказькою конвенцією, на основі якої відбувається співпраця держав у цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив сьогодні у Варшаві міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ.

Глава російського МЗС, котрий брав участь у нараді польських дипломатів, назвав пріоритетним для росіян з’ясування причин катастрофи, в якій загинув Президент Польщі Лех Качинський.

„Ми робимо все швидше, ніж вимагають від нас міжнародні процедури”, - заявив міністр.

Він додав, що російські власті готують передачу чергових „кілька сотень тисяч документів” в справі Смоленської катастрофи, зауваживши, що серед них є „дуже важливі” матеріали.

С.ЛАВРОВ назвав безпрецедентою співпрацю російських та польських слідчих в розслідуванні причин авіакатастрофи 10 квітня під Смоленськом.

„Не можна однак насильно пришвидшувати роботу слідчих. Спеціалісти не можуть поспішати, оскільки не можуть зробити жодної помилки”, - сказав С.ЛАВРОВ.

Присутній на прес-конференції міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ теж позитивно оцінив співпрацю польських та російських властей в розслідуванні Смоленської трагедії.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня представник Польщі в контрольованій російськими властями Міждержавній авіаційній комісії Едмунт КЛІХ заявив про проблеми з доступом до матеріалів розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.

На початку липня польська прокуратура повідомила, що отримала від російських слідчих лише одну часткову відповідь на 5 надісланих запитів в рамках правової допомоги.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року Президент Польщі Лех Качинський з дружиною та делегацією польських високопосадовців загинули в авіакатастрофі під час заходу на посадку на військове летовище в Смоленську.