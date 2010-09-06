Єжель поїхав до Польщі

Київ. 6 вересня. УНІАН. Сьогодні, 6 вересня, до Республіки Польща з дводенним візитом відбула українська військова делегація на чолі з міністром оборони Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси та інформації Міноборони, програмою візиту передбачається, що сьогодні у польському місті Кельце М.ЄЖЕЛЬ візьме участь у відкритті та роботі 18-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості.

Зокрема, представники української військової делегації відвідають експозицію Війська Польського, виставкову експозицію провідного концерну ОПК Польщі “Бумар” та спостерігатимуть за динамічним показом озброєння і військової техніки Війська Польського.

Також в рамках роботи 18-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості запланована робоча зустріч М.ЄЖЕЛЯ з віце-міністром національної оборони Республіки Польща з питань модернізації озброєння та військової техніки Мартіном ІДЗІКОМ.

Цього ж дня представники української військової делегації планують відвідати Центр підготовки миротворчого персоналу з метою ознайомлення із системою підготовки миротворчих підрозділів Війська Польського.

Наступного дня, 7 вересня, у Варшаві відбудеться зустріч міністра оборони України з міністром національної оборони Польщі Богданом КЛІХОМ та переговори у складі військових делегацій обох країн.

В ході переговорів сторони планують обговорити питання стану та перспектив розвитку двостороннього військового та військового-технічного співробітництва, а також питання українсько-польської співпраці у галузі миротворчої діяльності. Зокрема, щодо участі офіцерів українського миротворчого персоналу у складі польської Групи з відновлення провінції Газні Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

За підсумками переговорів керівники оборонних відомств України і Польщі планують підписати Протокол до Угоди між Міністерствами оборони України та Польщі про військове співробітництво щодо обміну інформацією і виконання польотів військовими повітряними судами України та Республіки Польща в повітряному просторі обох держав.

В цей же день заплановані робочі зустрічі М.ЄЖЕЛЯ з віце-міністром закордонних справ Польщі Генриком ЛІТВІНОМ та головою Бюро національної безпеки Польщі Станіславом КОЗЕЕМ.