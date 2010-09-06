З такими діями влади Україні ЄС не світить?

Київ. 6 вересня. УНІАН. Харківських захисників дерев, що боролися за збереження парку, підтримують німецькі «зелені», повідомляє “Німецька хвиля”.

Депутат Бундестагу від Партії зелених Німеччини Віола фон КРАМОН відвідала Україну на прохання харківської екологічної групи «Печеніги» та «Зеленого фронту». Вона вислухала розповіді очевидців про знищення понад двох тисяч дерев замість заявлених п’ятсот, про порушення прав людей, затримку та побиття активістів, про визнання в’язнями совісті двох заарештованих міжнародною правозахисною організацією Amnesty International, а також про сумнівне поводження з рештками німецьких солдатів та офіцерів, що були поховані у цьому парку під час війни.

В інтерв’ю Deutsche Welle В. фон Крамон заявила, що німецькі «зелені» завжди дуже критично ставляться до знищення зелених зон, але у випадку Харкова ідеться взагалі про обурливе порушення прав та свобод громадян з боку місцевої влади: «Сьогодні вже запізно щось робити, дорога побудована. Залишається лише дуже критично поставити питання перед Україною, чи вважають посадовці те, як було збудовано цю дорогу, цивілізованою формою, і чи слід очікувати схожих випадків у майбутньому? З такими методами Україні буде дуже важко наблизитися до членства в ЄС».

В. фон КРАМОН підкреслила, що вона ще раз уважно проаналізує всі матеріали, пов’язані з вирубкою лісу, та підготує свої пропозиції до Бундестагу та Європарламенту. Харківським екологам вона пообіцяла всіляку підтримку від їхніх німецьких колег.