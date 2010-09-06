ОБСЄ закликає Білорусь розслідувати смерть журналіста

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня МІЯТОВІЧ закликала владу Білорусі провести ретельне і незалежне розслідування причин смерті журналіста Олега Бабеніна.

Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті ОБСЄ.

«Його смерть – це велика втрата для білоруської журналістики. Його сайт, що зазнавав нападок, залишається одним з небагатьох неурядових джерел інформації, а його персонал завжди знаходився під адміністративним тиском», - заявила представник ОБСЄ.

Вона також привітала розслідування Генеральною прокуратурою Білорусі різних версій того, що сталося, не зважаючи на оприлюднену правоохоронцями країни попередню версію.

Представник ОБСЄ також висловила свої співчуття рідним і близьким О.Бабеніна.

О.Бабенін, 36 років, один із засновник білоруського опозиційного сайту «Хартія-97» був знайдений мертвим вечором 3 вересня на своїй дачі.

Правоохоронні органи Білорусі заявили, що причиною смерті стало самогубство.