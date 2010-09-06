Польща очікує на проблеми з газом

Варшава. 6 вересня. УНІАН. Польща у жовтні буде змушена обмежити поставки газу хімічним підприємствам, якщо до того часу владі не вдасться переконати Єврокомісію погодитися на підписання затвердженого польським урядом у січні цього року газового договору з „Газпромом”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив директор департаменту нафти та газу в Міністерстві економіки Польщі Мацей КАЛІСЬКИЙ в ефірі TVN CNBC напередодні візиту польських урядовців на переговори у цій справі до Брюсселю.

Переговори у справі зауважень Єврокомісії до польсько-російської газової угоди сьогодні проведуть віце-міністр польського уряду Вальдемар ПАВЛЯК і заступник міністра закордонних справ Міколай ДОВГЕЛЕВИЧ із єврокомісаром з енергетики Гюнтером ЕТТІНГЕРОМ.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд, який після року переговорів затвердив новий газовий договір із російським ”Газпромом”, планував підписати його до квітня цього року, але не зробив цього через зауваження до тексту документу Європейської комісії.

Єврокомісію непокоїть запис в умові, згідно з яким „Газпром” до 2045 року отримає ексклюзивне право на використання польської частини Ямальського газопроводу, тоді як європейське законодавство гарантує вільний доступ для всіх учасників ринку.

Довідка УНІАН. Польща з січня 2009 року не отримує 25% газового імпорту через російсько-український газовий конфлікт, який призвів до виключення швейцарського трейдера ”РосУкрЕнерго” зі схеми поставок.

Відтоді «Газпром» частково компенсовував недопоставки, але гарантія наявності необхідної кількості газу можлива лише після підписання договору.