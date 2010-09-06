Загинув тренер збірної Греції з легкої атлетики

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Тренер команди Греції з легкої атлетики Костас Спанідіс загинув в автокатастрофі на півночі країни.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga із посиланням на поліцію Фессалоніків.

Згідно з повідомленням, тренер загинув після зіткнення його автомобіля з автофургоном, що стояв на смузі екстреного гальмування на автодорозі Фессалонікі-Муданіа.

За даними поліції, оскільки у момент приїзду “швидкої” видимих ран на тілі К.Спанідіса виявлено не було, смерть настала, найімовірніше, в результаті серцевого нападу.

К.Спанідіс, 51 рік, починаючи з 2009 року був тренером збірної Греції з легкої атлетики. Він також тренував екс-чемпіонку світу з метання диску Тассулу Келесіду.