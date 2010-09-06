Єврокомісія подумає, як захищати споживачів енергоресурсів

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Європейська комісія підготує доповідь про шляхи покращення урахування інтересів споживачів в енергополітиці країн-членів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, з такою пропозицією Єврокомісія виступила сьогодні під час неформального засідання Ради міністрів з питань енергетики ЄС.

Доповідь, підготовку якої планується завершити до 2 грудня, матиме на меті визначити термін «вразливі споживачі», гармонізувати на рівні ЄС статистичні методи для точнішого визначення рівня енергетичної бідності, запропонувати перелік підходів до енергополітики, які враховували б інтереси споживачів, а також створити можливість для спілкування омбудсменів країн-членів ЄС з метою гармонізувати і поліпшити захист споживачів енергоресурсів.

В ході обговорення бельгійське президентство в ЄС представило цифри, згідно з якими, на сьогодні, за найскромнішими оцінками, більше 50 млн. людей в країнах ЄС не можуть підтримувати належний рівень комфорту, мають неоплачені рахунки за спожиті енергоресурси, або не можуть вкладати гроші в покращення енергоефективності.