ЄС посилює контроль за бюджетами країн-членів

Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС схвалила заходи з посилення контролю за бюджетною політикою країн-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, згідно зі схваленим на сьогоднішньому засіданні рішенням, починаючи з 2011-го року в ЄС запроваджується так зване «Європейське півріччя», протягом якого Єврокомісія і Рада ЄС моніторитимуть виконання країнами-членами своїх бюджетів і надавати поради з покращення бюджетної та фіскальної політики.

Головна мета нововведення – координація економічної політики країн-членів.

Моніторинговий цикл починатиметься щороку в березні, коли на підставі доповіді Єврокомісії, Європейська Рада визначатиме основні економічні виклики і даватиме стратегічні поради з проведення економічної політики.

Виходячи з цих рекомендацій, в квітні країни-члени ЄС повинні будуть передиглядати свою середньострокову бюджетну стратегію і вносити корективи до програм реформ.

У червні та липні Європейська Рада і Рада міністрів надаватимуть остаточні рекомендації з питань бюджетної політики, які країни-члени повинні будуть враховувати при розробці бюджетів наступного року.

Ідея про посилення моніторингу за бюджетним процесом країн-членів ЄС отримала свій розвиток після того, як на початку цього року несподівано стало відомо про значний дефіцит бюджету Греції. В результаті бюджетних проблем цієї країни Євросоюзу довелося шукати екстренні механізми допомоги для подолання бюджетного дефіциту.