Рада ЄС схвалила нову систему фіннагляду

Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС підтримала компроміс, досягнутий минулого тижня з Європарламентом, про створення і функціонування нової системи фінансового нагляду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради міністрів.

Передбачається, що Європарламент повинен формально підтримати це рішення 20 вересня, після чого воно остаточно буде закріплено рішенням Ради ЄС.

Нове законодавство, зокрема, передбачає створення Європейського бюро системних ризиків, яке моніторитиме і оцінюватиме стабільність фінансової системи в цілому. Крім того, буде створена Європейська система фінансового нагляду, яка займатиметься наглядом за окремими фінансовими інституціями і складатиметься з представників національних фінансових регулювальників. В рамках Європейської системи фінансового нагляду планується створити три адміністрації: Європейську банківську адміністрацію, Європейську адміністрацію у сфері страхування і діяльності пенсійних фондів і Європейську адміністрацію безпеки та ринків.

Країни-члени ЄС отримають право на апеляцію рішень нових адміністрацій.

4 нових органу - Європейське бюро системних ризиків, Європейська банківська адміністрація, Європейська адміністрація у сфері страхування і діяльності пенсійних фондів і Європейська адміністрація безпеки та ринків, – базуватимуться у Франкфурті, Лондоні та Парижі.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія представила проект законодавчого пакету щодо створення нових органів фінансового нагляду 23 вересня 2009 року. 2 грудня 2009 року Рад міністрів з питань економіки і фінансів ЄС схвалила ці пропозиції в цілому, після чого почалися переговори з Європарламентом, які завершилися компромісом лише 3 вересня цього року.

Передбачається, що Європейське бюро системних ризиків моніторитиме і оцінюватиме стабільність фінансової системи в цілому

Три адміністрації, що створюються в рамках Європейської системи фінансового нагляду, мають забезпечувати застосування національними наглядовими органами стандартів ЄС в своїй практиці, зокрема, шляхом розробки обов’язкових технічних стандартів, необов’язкових рекомендацій, які можуть використовуватися національними наглядовими органами в окремих випадках. Крім того, до завдань адміністрацій віднесено координацію аналізу ризиків, участь в роботі національних наглядових органів в статусі спостерігачів для виявлення можливих недосконалостей в застосуванні європейського законодавства, сприяння тренінгу персоналу національних наглядових органів.

Нові наглядові органи можуть бути створені вже з січня 2011 року.