Кожен п`ятий бельгієць купує товари для школи ”second hand”

Брюссель. 8 вересня. УНІАН. Кожен п`ятий бельгієць купує не нові предмети, необхідні для навчання в школі.

Як повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga, про це свідчать результати on-line опитування, проведеного компанією iVox.

При цьому, товари «second hand» для школи більше купують фламандці (23,3%).

Для здійснення покупок близько 30% опитаних вдаються до послуг інтернет-сайтів, зокрема сайтів аукціонів і сайтів приватних оголошень.

Основним же джерелом придбання використаних раніше предметів для школи залишаються друзі і родичі.

За даними дослідження, найчастіше таким чином купують атласи та словники.