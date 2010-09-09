Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Представник України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ вручив вірчі грамоти Президенту Європейської Ради Херману Ван РОМПОЮ.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Представництва України при ЄС.

Вручення грамот відбулося 8 вересня.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі Х.Ван РОМПОЙ наголосив на готовності сприяти поступовому наближенню України до ЄС та вирішенню нагальних питань порядку денного відносин України та ЄС в контексті підготовки до саміту в Брюсселі.

“Окрему увагу співрозмовники приділили подальшій лібералізації візового режиму для громадян України та прискоренню переговорів з укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС», - зазначається у повідомленні Представництва.

К.ЄЛІСЄЄВ також коротко поінформував Президента Європейської Ради про сучасні політичні та економічні процеси в України та підтвердив, що курс на європейську інтеграцію є пріоритетом державного розвитку України.

У свою чергу Х.Ван РОМПОЙ підкреслив, що із зацікавленістю чекає на наступну зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, яка має відбутися ближчим часом у Брюсселі.

Згідно з Лісабонською угодою, що набула чинності в ЄС 1 грудня 2009 року, представники іноземних держав при ЄС мають вручати вірчі грамоти Президенту Європейської Ради, а також Президенту Єврокомісії.

Вручення вірчих грамот К.ЄЛІСЄЄВИМ Президенту Єврокомісії має відбутися найближчим часом.