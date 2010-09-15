У липні промвиробництво в ЄС не змінилося

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. У липні 2010 року промислове виробництво у країнах зони євро та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) не змінилося порівняно з червнем.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з липнем 2009 року у липні 2010 року промислове виробництво зросло на 7,1% в зоні євро та на 6,8% в ЄС-27.

У липні 2010 року порівняно з червнем 2010 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 0,1% в зоні євро та на 0,4% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 0,3% в зоні євро та на 0,1% в ЄС-27, товарів нетривалого використання зросло на 0,1% в обох зонах. Виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 0,1% в євро зоні, але знизилось на 0,2% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 0,6% в єврозоні та на 0,8% в ЄС-27.

У липні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно із червнем зареєстровано в Естонії (5,2%), Ірландії (3,2%) та Швеції (2,6%).

Найбільше зниження продемонстрували Фінляндія (-3,6%), Греція (-2,5%) та Словенія (-2,0%).

У липні 2010 року порівняно з липнем 2009 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 1,9% в єврозоні та знизилось на 0,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 9,2% в зоні євро та на 9,5% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів нетривалого використання зросло на 3,6% в зоні євро та на 3,7% в ЄС-27, виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 9,2% в єврозоні та на 9,3% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання зросло на 5,3% в єврозоні та на 7,0% в ЄС-27.

У липні 2010 року, за наявними даними, промислове виробництво найбільше зросло порівняно із липнем-2009 в Естонії (24,5%), Латвії (17,9%) та Швеції (15,3%).

Найменше зростання зареєстровано в Іспанії (0,5%), Данії (0,9%) та Португалії (1,0%).

У червні 2010 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилось на 0,2% в зоні євро, але зросло на 0,1% в ЄС-27 порівняно із травнем-2010.

З 1 січня 2009 року, до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.