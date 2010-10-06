Страсбург. 6 жовтня. УНІАН. Народний депутат України від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що резолюція ПАРЄ дала інструмент для боротьби за демократичну Україну

Так думку вона висловила в розмові з кореспондентом УНІАН одразу після схвалення резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні” 5 жовтня.

“Резолюція, яка сьогодні ухвалена вона дає нам інструмент, механізм боротьби за демократичну країну, за незалежність свою, за громадянські свободи. Перш за все, за свободу слова безперечно, за свободу зібрань тощо”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що “на превеликий жаль”, резолюція ПАРЄ чудово відбиває сучасні українські реалії.

“Чому я сказала на превеликий жаль? Тому що я би хотіла, щоб ми сьогодні констатували поступ до демократії. І, звісно, мене не тішить те, що в нашому житті зараз відбулися такі карколомні зміни, які відбиваються в цій резолюції, і що означає, що нам довго ще йти, і що нам треба вибиратися з тієї ями, в яку вкинули нас події останніх 8 місяців”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Депутат зазначила, що резолюція відбиває все, що зараз хвилює прихильників демократії в Україні, і передусім, утиски свободи слова. Вона зазначила, що влада намагається подати тиск на журналістів, як “поодинокі випадки”.

“Сьогодні намагалися сказати, що вже й реформовано державне телебачення, і що у нас журналісти говорять голосніше, як каже голова нашої делегації (депутат від Партії регіонів Іван ПОПЕСКУ – УНІАН). Але я хочу сказати, що наші журналісти кричать зараз дуже голосно від болю, від страху, від тиску, від смерті, ось про що треба говорити”, - сказала О.ГЕРАИМ’ЮК.

“І те, що сьогодні представники практично віх груп, які мають дуже різні політичні погляди, говорили про це, говорили про проблеми свободи слова, про проблеми цензури, проблеми позбавлення неугодних каналів ліцензій, а ми знаємо, про що ми говоримо, це свідчить про те, що нас чують, і що ми не байдужі Європі і світу”, - додала депутат.

Вона також звернула увагу на те, що вперше, з моменту приєднання України до Ради Європи, в резолюції ПАРЄ звертається увага на зростаючу роль Служби безпеки України в суспільстві.

“Як ми не доводимо, що СБУ зараз займається невластивими функціями, як ми не доводимо, що СБУ зараз втручається в приватне життя, що воно переслідує професуру, інтелігенцію, артистів, студенти під ковпаком, як ми у себе в країні не волаємо про кадебізацію, нам там скрізь відповідають, що все гаразд. Тут вперше всі одностайно це помітили, тому що всі пам’ятають що було тоді раніше”, - сказала депутат.

“І це, безумовно, перемога опозиції, яка намагалася довести ці речі і поставити їх під пильне око”, - додала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також зазначила, що останнє рішення Конституційного суду викликало певний шок серед депутатів ПАРЄ.

У зв’язку з цим, вона назвала дуже важливим рішення Моніторингового комітету направити запит до Венеціанської комісії, щоб оцінити конституційний статус країни, а також надання співдоповідачам ПАРЄ по Україні мандату на підготовку доповіді про конституційний стан в Україні на наступну сесію ПАРЄ, що відбудеться у січні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.

За документ проголосувало 102 депутати, проти – 1, утримались – шестеро.

На участь в обговоренні записалися 35 депутатів, з них 9 – члени російської делегації в ПАРЄ.