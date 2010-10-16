Венеціанська комісія стурбована змінами законодавства про судоустрій України

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Венеціанська комісія на своєму засіданні 15-16 жовтня схвалила дві думки щодо українського законодавства у сфері юстиції.

Про це в телефонній розмові повідомив власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ.

«Я думаю, що найважливішими є питання – це дві думки у сфері юстиції. І думки Венеціанської комісії дещо змішані», - сказав він.

З одного боку, за словами Т.МАРКЕРТА, комісія відзначила певний прогрес.

«Декілька рекомендацій Венеціанської комісії було взято до відома. Зокрема, поліпшення було зроблено в питанні автоматичного розподілу справ між суддями», - відзначив він.

Разом з тим, за його словами, Комісія відзначила й низку негативних змін, зокрема, практично цілковите позбавлення повноважень Верховного суду.

«Одна з таких змін відбирає практично всі повноваження у Верховного суду і знижує статус Верховного суду до такого рівня, що він уже не може функціонувати нормально, як має функціонувати Верховний суд. І на це ми дивимося дуже критично», - сказав Т.МАРКЕРТ.

Він відзначив, що всі решта європейських країн мають Верховні суди, завданням яких є, серед іншого, гармонізація судової практики.

«І нам дуже шкода, що Україна відступила від цієї моделі», - сказав він.

Занепокоєння Венеціанської комісії також викликають положення про Вищу раду юстиції.

«Склад ради не дуже добрий через положення Конституції, і це не може бути змінено, але саме на цій основі, деякі повноваження Вищої ради юстиції, наприклад, інспекція судових рішень до їх ухвалення й низка інших викликають багато питань», - сказав Т.МАРКЕРТ.

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія на засіданні 15-16 жовтня винесла думку щодо закону про судовий устрій і статус суддів, прийнятий Верховною Радою 7 липня 2010 року.