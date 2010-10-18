У Польщі затримано сина екс-заступника міністра транспорту

Варшава. 18 жовтня. УНІАН. Польські правоохоронці затримали сина колишнього глави Катовіцького воєводства, екс-заступника міністра транспорту Польщі Євгеніуша Врубеля за вбивство батька.

За даними польських ЗМІ, 30-річний син Гжегож, якого поліція затримала в аеропорту, звідки він нам намагався вилетітити до США, зізнався у скоєному.

Причиною вбивства стала відмова батька позичити йому гроші на виїзд до Америки.

Правоохоронцям про зникнення екс-заступника міністра повідомили дружина з дочкою, які не застали його вдома у місті Рибнік ще в п’ятницю, 15 жовтня.

Родичі спочатку підозрювали викрадення, але криміналісти виявили кров у будинку загиблого, й син під тиском правоохоронців учора зізнався у скоєному.

Вчора поліції не вдалося знайти тіло загиблого політика, яке син скинув до Рибніцького заливу.

Gazeta Wyborcza написала, що син екс-заступника міністра, котрий порубав тіло батька на шматки, мав проблеми із психічним здоров’ям.

Довідка УНІАН. 59-річний Є.Врубель очолював Катовіцьке воєводство на Півдні Польщі з 1990 по 1994 рік, а заступником міністра транспорту працював з 2005 по 2007 рік. Останні роки він викладав у Сльонській політехніці в Глівіцах.