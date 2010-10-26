ЄС не обіцяє автоматизму при скасуванні віз для України
Виконання Плану дій буде уважно оцінюватися
Люксембург. 26 жовтня. УНІАН. Європейський Союз заявляє про те, що автоматизму при скасуванні короткострокових віз для громадян України не буде, навіть після ухвалення Плану дій з лібералізації візового режиму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Висновках про «Східне партнерство», прийнятих Радою закордонних справ ЄС на засіданні 25 жовтня в Люксембурзі.
«Рада наголошує, що не буде автоматизму в цьому процесі, і прогрес у виконанні контрольних показників уважно оцінюватиметься і закріплюватиметься рішеннями Єврокомісії і Ради», - наголошується у восьмому пункті документа, присвяченого процесу лібералізації візового режиму з Україною.
У Висновках зазначається, що процес оцінки умов для введення безвізового режиму мав би вступити в операційну фазу на базі Плану дій, що визначає всі технічні умови, яким має відповідати Україна.
При цьому у документі зазначається, що План дій для України буде двофазним і міститиме два типи контрольних показників: попередні показники у сфері рамкової політики (законодавство і планування), які, у свою чергу, прокладуть шлях для забезпечення відповідності більш специфічним показникам у сфері ефективної і постійної реалізації законодавчих змін на практиці.
Крім того, підкреслюється у документі, ефективна реалізація угод про спрощення візового режиму і реадміссії збереже своє особливо важливе значення.
У Висновках наголошується, що країни ЄС за посередництва Ради ЄС братимуть участь у різних етапах безвізового діалогу, включаючи участь у консультаціях про проект Плану дій і визначення контрольних показників.
При цьому сам проект Плану дій братиме до уваги оцінки експертів, одержані під час підготовчої стадії візового діалогу, а також супроводжуватиметься попередньою оцінкою наслідків можливої майбутньої лібералізації візового режиму.
Єврокомісія інформуватиме Раду ЄС про виконання першого списку контрольних показників (у сфері рамкової політики) з тим, щоб ухвалити рішення про перехід до оцінки відповідності другому списку більш специфічних контрольних показників.
Крім того, передбачається, що експерти країн - членів ЄС зможуть брати участь у моніторингових місіях Єврокомісії в рамках безвізового діалогу з Україною. При цьому у Висновках також наголошується, що такий підхід до підготовки переходу до безвізового режиму має стати прикладом для майбутніх переговорів з рештою країн - членів «Східного партнерства».
Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз розпочали переговори про лібералізацію візового режиму в грудні 2008 року. У травні нинішнього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій, який за своєю суттю має відповідати «дорожнім картам», наданим раніше країнам Західних Балкан.
Україна і ЄС сподіваються ухвалити План дій з лібералізації візового режиму на саміті ЄС-Україна 22 листопада цього року в Брюсселі.
Ініціатива «Східне партнерство» була розпочата ЄС у травні 2009 року. Вона має на увазі посилення співпраці з шістьма країнами - східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.