Сергій Марченко зазначив, що ухвалення нової програми з МВФ не пов’язане безпосередньо з наданням "репараційного кредиту".

Погодження нової програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України можуть остаточно фіналізувати у січні 2026 року.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає РБК-Україна.

За його словами, перенос строків з грудня можливий з причин, які не пов’язані з Україною, а "радше викликані внутрішніми операційними процесами Фонду".

"Місія МВФ буде в Україні в листопаді. Оптимальний варіант для України - погодження програми в грудні", - зазначив Марченко.

Він додав, що ухвалення нової програми з МВФ не пов’язане безпосередньо з наданням ЄС "репараційного кредиту".

Водночас міністр вказав, що формування програми передбачає узгодження параметрів фінансування державного бюджету з інших джерел, частиною яких є і "репараційний кредит" від Європейського Союзу.

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначала, що на найближчі чотири роки Україні бракує 65 млрд доларів. Зокрема на 2026 рік не вистачатиме 18,1 млрд доларів.

Вирішити проблему дефіциту українського бюджету міг би "‎репараційний кредит"‎ із заморожених російських активів, однак країни ЄС поки що не змогли узгодити це рішення.

3 листопада повідомлялося, що відмова Бельгії підтримати "репараційний кредит" на суму 140 млрд євро для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку Києва, що призведе до втрати довіри до економічної життєздатності країни.

За прогнозами МВФ, війна в Україні триватиме ще щонайменше у 2026 році. Тому в Фонді рекомендували українській владі вжити рішучих кроків щодо збільшення надходжень у держбюджет.

