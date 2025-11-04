Київський міський ТЦК призупинив роботу збірного пункту на ДВРЗ, - депутат

Відповідні роз’яснення депутат отримав у відповідь на запит до Міноборони.

Наказом начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки особовий склад та організацію роботи Київського міського збірного мобілізаційного пункту на ДВРЗ розосереджено за межі столиці.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Федієнко у Telegram.

Зокрема, він звернув увагу на ситуацію довкола Київського міського збірного пункту на ДВРЗ та вирішив звернутися із запитом за роз’ясненнями до Міністерства оборони.

Як свідчить фотокопія відповіді від оборонного відомства, яку Федієнко отримав від заступника міністра оборони Євгена Мойсюка, наказ про утворення Київського міського збірного пункту на ДВРЗ призупинили.

"Тобто, я так розумію, Київський міський збірний пункт, розосередили", - повідомив Федієнко.

Як повідомляв УНІАН, за даними від народної депутатки Галини Янченко, близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні перебувають в розшуку, бо не оновили дані у Територіальних центрах комплектування (ТЦК).

У червні 2025 року повідомлялося, що на збірному мобілізаційному пункті у Києві під час підготовки команд до відправлення громадян, призваних за мобілізацією, до навчальних центрів, сталися заворушення. Водночас, обійшлося без тяжких наслідків, і всіх мобілізованих відправили для проходження служби.

