Єврокомісія виділить 4 млн. євро на програми енергоефективності в Україні

Київ. 14 квітня. УНІАН. Європейська комісія виділить Україні в 2011-2013 р. 4 млн. євро на реалізацію програм з енергоефективності на рівні міст районного підпорядкування.

Про це УНІАН повідомив керівник проекту ЄС «Підтримка впровадження енергоефективної стратегії в Україні» Ініго АРЕНСІБІА.

За його словами, в рамках вказаної програми передбачається надавати на конкурсних підставах гранти малим містам на модернізацію муніципальної і комунальної інфраструктури з метою підвищення її енергоефективності. Зокрема, йдеться про проведення санації будівель, модернізацію мереж опалення, а також мереж вуличного освітлення, що знаходяться в комунальній власності.

Він уточнив, що сума грантів на кожен проект становитиме від 50 до 200 тис. євро. При цьому за рахунок коштів ЄС фінансуватиметься від 50 до 80% кошторисної вартості того чи іншого проекту.

Учасниками програми можуть бути мерії малих міст, а також неурядові організації. Обов`язковою умовою надання грантів буде реалізація проекту протягом двох років після його отримання. Відповідний конкурс в Україні Єврокомісія оголосить 15 квітня, а вже у вересні будуть відібрані його переможці.

І.АРЕНСІБІА припустив, що в рамках програми буде реалізовано від 20 до 30 проектів в Україні.