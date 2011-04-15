Янукович підписав закон про ратифікацію угоди з Францією про співпрацю у галузі цивільного захисту

Київ. 15 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України ”Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України й Урядом Французької Республіки про взаємодопомогу та співробітництво у галузі цивільного захисту населення”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Угода визначає умови здійснення співробітництва в галузі запобігання великим природним і техногенним ризикам та їх прогнозування, підготовки учасників цивільного захисту та надання добровільної і взаємної допомоги у випадках стихійного лиха або значних аварій.

Угодою встановлено, що співробітництво здійснюється з урахуванням бюджетних можливостей кожної із Сторін.

Відповідно до Угоди, співпраця може здійснюватися у формах допомоги та консультацій з організації рятувальних операцій; розробки актів, які стосуються цивільного захисту, планів рятувальних операцій у надзвичайних ситуаціях, та підготовки осіб, які беруть у них участь; дослідження проблем, що становлять взаємний інтерес в галузі прогнозування, запобігання, оцінки та управління у надзвичайних ситуаціях; обміну експертами та фахівцями, а також обміну інформацією та документацією з цивільного захисту населення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 квітня ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Французької Республіки про взаємодопомогу та співробітництво у галузі цивільного захисту населення.