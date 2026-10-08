Кому з політиків українці довіряють найбільше: опитування виявило лідерів

В даний час найвищий рівень довіри серед політиків українці мають до посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Про це свідчать результати опитування, проведеного Rating Group.
Зокрема, 30% опитаних відповіли, що цілком довіряють Залужному, ще 34%, що скоріше довіряють. При цьому, колишньому головкому 13% респондентів скоріше не довіряють, а 12% – зовсім не довіряють.
На другому місці в опитуванні йде президент України Володимир Зеленський:
- 27% йому цілком довіряють;
- 26% скоріше довіряють;
- 17% скоріше не довіряють;
- 23% зовсім не довіряють.
Третє місце в рейтингу довіри посідає діючий очільник Офісу президента України Кирило Буданова. Йому цілком довіряють 23% опитаних, ще 30% відповіли, що скоріше довіряють. 15% опитаних відповіли, що скоріше не довіряють, а 16% - зовсім не довіряють.
Наступним йде колишній міністр оборони Михайло Федоров. Йому цілком довіряють 12% опитаних, 26% - скоріше довіряють. При цьому 12% українців скоріше не довіряють, а 13% зовсім не довіряють.
Тоді як діючий міністр оборони Євгеній Хмара розташований на пʼятому місці. Зазначимо, що значна кількість людей, а саме 43% – не чули про такого політика. Інші ж показники наступні:
- 11% йому цілком довіряють;
- 18% скоріше довіряють;
- 9% скоріше не довіряють;
- 7% зовсім не довіряють.
Найвищий антирейтинг у цьому опитуванні має колишній президент України Петро Порошенко. Результати свідчать про таке:
- 7% йому цілком довіряють;
- 17% скоріше довіряють;
- 22% скоріше не довіряють;
- 48% зовсім не довіряють.
Також до рейтингу включено міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Але, як зазначається в опитуванні, він виявився найменш відомим політиком у цьому рейтингу – про нього ніколи не чули 48% українців. Опитування щодо рівня довіри наступні:
7% йому цілком довіряють;
17% скоріше довіряють;
9% скоріше не довіряють;
9% зовсім не довіряють.
Ставлення до політиків в Україні
Нагадаємо, у березні цього року опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології показувало, що рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського складала 62%. Тоді як рівень недовіри складав 32%.
Тоді ж в українців питали і щодо їхнього ставлення до виборів. Тоді лише 12% українців вважали, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій. Ще 13% – що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки.