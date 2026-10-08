Кому з політиків українці довіряють найбільше: опитування виявило лідерів

Найвищий антирейтинг довіри наразі має колишній президент Петро Порошенко.

В даний час найвищий рівень довіри серед політиків українці мають до посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Про це свідчать результати опитування, проведеного Rating Group.

Зокрема, 30% опитаних відповіли, що цілком довіряють Залужному, ще 34%, що скоріше довіряють. При цьому, колишньому головкому 13% респондентів скоріше не довіряють, а 12% – зовсім не довіряють.

На другому місці в опитуванні йде президент України Володимир Зеленський:

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27% йому цілком довіряють;

26% скоріше довіряють;

17% скоріше не довіряють;

23% зовсім не довіряють.

Третє місце в рейтингу довіри посідає діючий очільник Офісу президента України Кирило Буданова. Йому цілком довіряють 23% опитаних, ще 30% відповіли, що скоріше довіряють. 15% опитаних відповіли, що скоріше не довіряють, а 16% - зовсім не довіряють.

Наступним йде колишній міністр оборони Михайло Федоров. Йому цілком довіряють 12% опитаних, 26% - скоріше довіряють. При цьому 12% українців скоріше не довіряють, а 13% зовсім не довіряють.

Тоді як діючий міністр оборони Євгеній Хмара розташований на пʼятому місці. Зазначимо, що значна кількість людей, а саме 43% – не чули про такого політика. Інші ж показники наступні:

11% йому цілком довіряють;

18% скоріше довіряють;

9% скоріше не довіряють;

7% зовсім не довіряють.

Найвищий антирейтинг у цьому опитуванні має колишній президент України Петро Порошенко. Результати свідчать про таке:

7% йому цілком довіряють;

17% скоріше довіряють;

22% скоріше не довіряють;

48% зовсім не довіряють.

Також до рейтингу включено міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Але, як зазначається в опитуванні, він виявився найменш відомим політиком у цьому рейтингу – про нього ніколи не чули 48% українців. Опитування щодо рівня довіри наступні:

7% йому цілком довіряють;

17% скоріше довіряють;

9% скоріше не довіряють;

9% зовсім не довіряють.

Ставлення до політиків в Україні

Нагадаємо, у березні цього року опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології показувало, що рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського складала 62%. Тоді як рівень недовіри складав 32%.

Тоді ж в українців питали і щодо їхнього ставлення до виборів. Тоді лише 12% українців вважали, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій. Ще 13% – що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки.

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