Україна та Франція підпишуть угоду про спільне кіновиробництво

Київ. 5 травня. УНІАН. У рамках 64-го Міжнародного Канського кінофестивалю, який проходитиме у Франції 11-21 травня, відбудеться підписання Міждержавної угоди між Україною та Францією про спільне кіновиробництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила голова Державного агентства з питань кінематографії Катерина КОПИЛОВА.

Угоду підпишуть міністри культури України та Франції – Михайло КУЛИНЯК та Фредерік МІТТЕРАН.

За словами К.КОПИЛОВОЇ, Україна зацікавлена в доступі до європейської кінематографічної спільноти і участь України в європейських програмах ко-продукції, з одного боку, дасть можливість підвищити конкурентноздатність, якість вітчизняного кінопродукту, з другого - збільшити обсяг його виробництва, вийти з промоцією українського кіно на європейський кінопростір.

Договір буде підписано на два роки з автоматичною пролонгацією, якщо його не буде порушено однією зі сторін.

Однак що конкретно буде результатом угоди К.КОПИЛОВА не уточнила, сказавши тільки, що це легалізує створення ко-проектів між українською та французькою сторонами.

К.КОПИЛОВА також зазначила, що їй, як представниці держави, хотілося б, аби нове українське кіно відрізнялося національною українською приналежністю. Тобто, глядач, коли дивився б кіно, відразу б ідентифікував, що це саме національне українське кіно, додала вона. «Ось саме пошук такого ідентифікатора і є новим українським кіно», – зазначила вона.