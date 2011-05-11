У Брюсселі відбудуться консультації про зону вільної торгівлі Україна-ЄС
13:41, 11 травня 2011Новини ЄС
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Вони заплановані на 16-17 травня
Київ. 11 травня. УНІАН. 16-17 травня у Брюсселі відбудуться міжраундові консультації щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.
За його словами, у ході консультацій планується обговорити ключові проблемні питання переговорного процесу, а також можливі шляхи їхнього вирішення.
Від МЗС України участь у консультаціях візьме заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН.
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