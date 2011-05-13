Єврокомісія надасть 12 млн. євро на розвиток Криму

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Європейська комісія надасть 12 млн. євро Україні на підтримку регіонального розвитку Криму і Севастополя.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Спільна ініціатива співпраці в Криму спрямована на підтримку соціального та економічного розвитку автономії, розвиток туризму, створення соціальної інфраструктури і залучення прямих та іноземних інвестицій.

Відповідну угоду між Україною і Європейським Союзом підпишуть сьогодні в Брюсселі прем`єр-міністр Криму Василь ДЖАРТИ і комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

«Регіональний розвиток – надзвичайно важливий у «Східному партнерстві» в цілому і в Україні зокрема. Це – ключовий процес політичної асоціації та економічної інтеграції, який ми будуємо разом з Україною», - заявив комісар ЄС.