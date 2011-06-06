У Німеччині почався суд за шахрайство на ТБ

Київ. 6 червня. УНІАН. У Німеччині 6 червня почався процес у справі про найбільше шахрайство на німецькому суспільно-правовому телебаченні, повідомляє агентство DPA. Підсудний, колишній виконавчий продюсер створеного телекомпаніями ARD і ZDF дитячого телеканалу KI.KA, звинувачується в привласненні 4,6 мільйона євро.

Інкриміновані підсудному злочини відносяться до періоду 2005-2010 років. Шахрайські операції здійснювалися з 2002 року, проте злочини, здійснені до 2005 року, судом не розглядаються через завершенням строку давності. Інакше шкода, завдану телеканалу KI.KA, оцінювалася б майже в два рази вище - 8,2 мільйона євро.

За даними прокуратури Ерфурта, виконавчий продюсер, користуючись службовим становищем, підписував стороннім фірмам фіктивні рахунки за продукти і послуги, які нібито були надані телеканалу. Одержаний прибуток учасники схеми ділили між собою. Навколо телеканалу ”годувалося” кілька фірм, проте більшість оборудок підсудний здійснював з однією компанією з Берліна, що займається зйомками телепередач, передає Лента.ру.

Восени 2010 року керівник цієї компанії з`явився до поліції з повинною. Крім виконавчого продюсера телеканалу KI.KA, розслідування було почате стосовно ще 10 підозрюваних, серед них четверо співробітників телеканалу і представники фірм, які брали участь в шахрайських операціях.

На початку процесу 43-річний підсудний визнав свою провину, заявивши, що на злочин його штовхнула хвороблива пристрасть до азартних ігор - лудоманія. ”Я глибоко шкодую про те, що зловжив довірою мого роботодавця і моїх підлеглих і не розповів членам сім`ї і друзям про свої проблеми”, - сказав він.