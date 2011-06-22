Україні рекомендують ліквідувати ”Вугілля України”

Київ. 22 червня. УНІАН. Група експертів проекту TACIS ”Програма підтримки вугільного сектора” рекомендує Кабінету міністрів України ліквідувати або приватизувати державне підприємство «Вугілля України» (м. Київ), яке в даний час виступає оператором оптового ринку вугільної продукції, реалізовуючи на внутрішньому ринку вугілля, що видобувається на державних шахтах.

Про це йдеться в презентації проекту підсумкового документа «Програми підтримки вугільного сектора», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку експертів, ліквідація державного оператора сприятиме лібералізації внутрішнього ринку вугільної продукції й буде заставою успішності реформування вугільної галузі в цілому. Допускаючи варіант приватизації «Вугілля України», експерти зазначають, що у такому разі вона має здійснюватися під суворим контролем Антимонопольного комітету України.

Водночас, як заявив журналістам присутній на презентації перший заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігор ПОПОВИЧ, міністерство в цілому погоджується з доцільністю ліквідації «Вугілля України», проте вважає за необхідне провести її після завершення процесу приватизації перспективних державних вугледобувних активів.

«Говорити про терміни на сьогоднішній день, про те, що це буде зроблено до 2012 року, - зарано, оскільки цей напрям було визначено в контексті решти всіх питань... Тобто спочатку приватизація, спочатку введення приватного інвестора, а потім вже про реорганізацію «Вугілля України», - сказав заступник міністра.

При цьому І.ПОПОВИЧ відзначив, що до завершення приватизації державному вугільному сектору потрібний єдиний оператор, за допомогою якого здійснювалася б державна підтримка державних шахт.

«Підприємства перебувають на держпідтримці, і на сьогоднішній день говорити про зниження цінової політики на вугільну продукцію передчасно», - пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, що згідно з остаточним варіантом Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., розробленої Комітетом з економічних реформ при Президенті України, ліквідувати ДП «Вугілля України» планується до кінця 2012 року. Водночас, згідно з цим документом, приватизацію рентабельних державних вугледобувних активів планується завершити до кінця 2014 року.

Довідка УНІАН. Програма підтримки вугільного сектора виконується в рамках меморандуму між Україною і ЄС від 2005 року про співпрацю в енергетичній сфері.

Проект фінансується за рахунок коштів ЄС і виконується консорціумом на чолі з компанією Human Dynamics (м. Відень, Австрія).