Доповідачем ПАРЄ по Білорусі став естонець Херкель
10:15, 23 червня 2011Новини ЄС
0 0
Рішення прийнято Політичним комітетом
Страсбург. 23 червня. УНІАН. Доповідачем Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Білорусі став естонський депутат Андреас ХЕРКЕЛЬ.
Як повідомила прес-служба Ради Європи, Політичний комітет ПАРЄ ухвалив відповідне рішення 21 червня. А.ХЕРКЕЛЬ замінить у цьому статусі фінського депутата Сінікку ХУРСІКАЙНЕН.
Білорусь не є членом Ради Європи – організації, що об`єднує 47 європейський країн, яка опікується питаннями захисту прав людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter