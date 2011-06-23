Доповідачем ПАРЄ по Білорусі став естонець Херкель

Рішення прийнято Політичним комітетом

Страсбург. 23 червня. УНІАН. Доповідачем Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Білорусі став естонський депутат Андреас ХЕРКЕЛЬ. Як повідомила прес-служба Ради Європи, Політичний комітет ПАРЄ ухвалив відповідне рішення 21 червня. А.ХЕРКЕЛЬ замінить у цьому статусі фінського депутата Сінікку ХУРСІКАЙНЕН. Білорусь не є членом Ради Європи – організації, що об`єднує 47 європейський країн, яка опікується питаннями захисту прав людини.

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