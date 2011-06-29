Депутат ЄП Сівець готовий поручитися за Луценка

Київ. 29 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Марек СІВЕЦЬ висловив готовність надати українському суду особисту гарантію як аргумент для звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з-під варти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона», про це М.СІВЕЦЬ написав у своїй статті в газеті “День” (№109 від 24 червня 2011 р.).

“Не так давно міністр ЛУЦЕНКО, який зараз перебуває у в’язниці, попросив мене звернути увагу на його справу, - пише М.СІВЕЦЬ. - У коло моїх обов’язків не входить вирішувати, чи підтримає суд звинувачення, чи ні. Але в одному я впевнений: ув’язнення — це найжорстокіший запобіжний захід у кримінальному переслідуванні”.

“Я вирішив звернутися до повноважних судових органів з проханням розглянути мою особисту гарантію як аргумент для звільнення міністра ЛУЦЕНКА і надання йому можливості вільно відповідати перед судом, де — мені дуже хочеться вірити — він доведе свою невинуватість”, - повідомив М.СІВЕЦЬ.

Він нагадав, що під час останнього пленарного засідання (9 червня - УНІАН) у Страсбурзі Європарламент ухвалив термінову резолюцію щодо поточної ситуації в Україні, і зокрема, щодо збільшення випадків порушення кримінальних справ проти колишніх членів уряду та інших діячів, які все частіше стають об’єктом цікавості з боку прокурорів та судів.

“Саме цих справ і стосується резолюція Європарламенту, яка привертає увагу української влади до необхідності забезпечити законність і прозорість подібних розслідувань. Так, щоб не було жодної підозри, що правосуддя працює на користь якоїсь певної політичної сили”, - заявив М.СІВЕЦЬ.

М.СІВЕЦЬ — польський політик, колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі, з 2004 року — депутат Європейського парламенту, очолює делегацію Комітету парламентської співпраці ЄС-Україна.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

Чергове засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.ЛУЦЕНКА відбудеться завтра, 30 червня.