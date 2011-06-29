Баррозу і Ван Ромпой вітають рішення парламенту Греції про підтримку економічної програми

Брюссель. 29 червня. УНІАН. Президенти Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ вітають рішення парламенту Греції про нову економічну програму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у їхній спільній заяві, поширеній сьогодні.

«Сьогоднішнім схваленням парламентом Греції переглянутої економічної програми країни зроблено важливий крок уперед по необхідному шляху фіскальної консолідації і структурних реформ, що сприяють зростанню», - наголошується в заяві.

«Водночас, це також і життєво важливий крок назад від дуже серйозного сценарію дефолту. Це голосування стало голосуванням національної відповідальності», - підкреслюють Президенти Єврокомісії та Європейської Ради.

Сьогодні парламент Греції 155 голосами «за» при 138 «проти» ухвалив нову економічну програму країни, що передбачає збільшення податків і скорочення бюджетних витрат на загальну суму у 30 млрд. євро.

Це голосування дає можливість Греції отримати новий транш фінансової допомоги від ЄС і МВФ у 110 млрд. євро на початку липня.

Остаточне затвердження програми має відбутися у четвер.

Водночас, у багатьох містах Греції вже близько двох тижнів тривають масові громадянські протести проти ухвалення цього документа.