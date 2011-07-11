Україна тимчасово заборонила ввезення овочів з ЄС

Київ. 11 липня. УНІАН. Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово заборонила ввезення до України з країн Євросоюзу окремих продуктів рослинного походження без офіційного документа про проведені дослідження на бактерії групи кишкової палички (БГКП).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.

До цих продуктів належать картопля, помідори, лук, капуста, морква, буряк, огірки, боби і деякі інші.

Необхідний документ має видавати уповноважений орган країни-експортера, або овочі мають досліджуватися у державних лабораторіях ветеринарної медицини. Зазначається, що таке рішення ухвалене Міністерством аграрної політики і продовольства України і Головною державною інспекцією з карантину рослин для попередження ввезення на територію України небезпечних продуктів рослинного походження.

Нагадаємо, на початку червня п.р. у Німеччині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, спричиненої ентерогеморагічною кишковою паличкою. За деякими даними, джерелом інфекції можуть бути салатні огірки. 2 червня глава Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО ввів тимчасову заборону на ввезення до Росії свіжих овочів з усіх держав Євросоюзу.