Польский звіт про Смоленську катастрофу оприлюднять до кінця липня

Київ. 21 липня, УНІАН. Підсумковий звіт польської комісії про причини і обставини авіакатастрофи під Смоленськом буде опубліковано не пізніше 29 липня.

Про це заявив прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК, передає РІА «Новости».

Раніше повідомлялося, що публікація звіту затримується через проблеми з перекладом на російську.

”29 липня, незалежно від темпів перекладу, я оголошую 29 липня датою презентації (звіту). 29 липня - це дедлайн, до цього терміну ми повинні бути готові”, - сказав польський прем`єр.

За словами Д.ТУСКА, навіть якщо перекладачі не завершать роботу до цього терміну, Польща оприлюднить ключові тези звіту не пізніше 29 липня.

Як повідомлялося, звіт польської урядової комісії обсягом близько 300 сторінок був переданий прем`єру Польщі 27 червня. Тоді ж Д.ТУСК віддав звіт перекладачам, які переводять його на російський і англійську мови.

Президентський літак Ту-154М зазнав аварії під Смоленськом при заході на посадку на аеродром ”Смоленськ - Північний” 10 квітня 2010 року. Крім Президента Польщі Леха Качинського, на борту знаходилася його дружина, а також частина керівництва країни, які направлялися на пам`ятні заходи в Катинь. Загинули всі 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу.

Довідка УНІАН. У січні цього року контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія в остаточній доповіді про причин Смоленської авіакатастрофи всю провину за трагедію поклала на поляків. МАК стверджує, що пілоти урядового Ту-154 під тиском високопосадовців на борту машини намагалися посадити літак „будь-якою” ціною.

За попередніми оцінками польських експертів, пілоти насправді не намагалися посадити літак, але не встигли – з поки неоприлюднених причин - підняти його на безпечну висоту після того як машина пройшла „висоту прийняття рішення” - 100 метрів над землею.