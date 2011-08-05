Бузек стурбований затриманням Тимошенко

Брюссель. 5 серпня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК стурбований затриманням колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в його коментарі, переданому власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я стривожений новинами про рішення суду затримати колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Контекст та умови створюють стурбованість щодо політичної природи цього рішення, а також щодо застосування верховенства права в Україні”, - заявив Є.БУЗЕК.

Президент Європарламенту зазначив, що нещодавно висловлював свою стурбованість лідерам України щодо вибірковості у відкритті кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО та інших колишніх урядовців.

“Я закликаю Україну дотримуватися принципів та спільних цінностей, які визначають наші відносини, і є сутністю Східного партнерства”, - наголосив Є.БУЗЕК.