В Італії проходить страйк через економію бюджетних коштів

Київ. 6 вересня. УНІАН. В Італії відбувається одноденний національний страйк, обмежено рух транспорту і скасовано авіарейси.

Організувала страйк найбільша в Італії профспілка Cgil, повідомляє Газета.Ru з посиланням на ANSA.

Італійці протестують проти урядових заходів жорсткої економії, вжитих владою для скорочення державного боргу країни. Акції протесту відбуваються по всій країні, «серцем» страйку італійські ЗМІ називають Рим. У столиці країни, як і в інших великих містах, обмежено рух громадського транспорту і таксі, скасовано або затримано міжнародні авіарейси, закрито держустанови.

Страйк триватиме впродовж 8 годин.

На початку липня рада міністрів Італії схвалила програму економії бюджетних коштів, спрямовану на скорочення витрат упродовж чотирьох років на 47 млрд. євро.

Рішення влади країни викликало масове невдоволення італійців, оскільки економити бюджетні кошти передбачається шляхом скорочення соціальних дотацій населенню, підвищення податкового навантаження і зниження рівня заробітної плати бюджетним службовцям, зокрема лікарям і вчителям.

Минулого тижня маленьке італійське місто Філеттіно оголосило про свою незалежність і почало друкувати власні банкноти на знак протесту проти заходів жорсткої економії в країні.

Місто розташоване в 100 кілометрах від Риму, в ньому проживає лише 550 жителів. За новими правилами для скорочення витрат місцевої адміністрації місто має об`єднатися із сусіднім містом Треві.