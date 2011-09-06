У Словаччині занепокоєні ситуацією з опозицією в Україні
13:19, 06 вересня 2011Новини ЄС
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Заявив міністр Дзурінда у Києві
Київ. 6 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Словаччини Мікулаш ДЗУРІНДА занепокоєний ситуацією з українською опозицією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДЗУРІНДА заявив на спільній з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ прес-конференції.
«Всіх дуже хвилює питання того, що відбувається навколо української опозиції. Я в дуже дружньому тоні говорив про це Україні, і я хочу зробити все, що є у моїх силах, щоб успішний шлях України до Європейського Союзу продовжувався», - сказав М.ДЗУРІНДА.
М.ДЗУРІНДА 5-6 вересня перебуває в Україні з офіційним візитом.
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