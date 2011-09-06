У Словаччині занепокоєні ситуацією з опозицією в Україні

Київ. 6 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Словаччини Мікулаш ДЗУРІНДА занепокоєний ситуацією з українською опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДЗУРІНДА заявив на спільній з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ прес-конференції.

«Всіх дуже хвилює питання того, що відбувається навколо української опозиції. Я в дуже дружньому тоні говорив про це Україні, і я хочу зробити все, що є у моїх силах, щоб успішний шлях України до Європейського Союзу продовжувався», - сказав М.ДЗУРІНДА.

М.ДЗУРІНДА 5-6 вересня перебуває в Україні з офіційним візитом.