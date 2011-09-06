Янукович задоволений діалогом зі Словаччиною

Київ. 6 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що діалог між Україною та Словацькою Республікою відзначається активністю й насиченістю заходів на всіх рівнях і висловив переконання у його подальшому розвитку.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі із міністром закордонних справ Словацької Республіки Мікулашем ДЗУРІНДОЮ.

«Словаччина – наш близький сусід і добрий друг, надійний партнер у Центральній Європі. Ми високо цінуємо її послідовну підтримку євроінтеграційних прагнень України», – заявив глава Української держави.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що «українсько-словацькі відносини й надалі розвиватимуться та поглиблюватимуться».

Міністр закордонних справ Словацької Республіки М.ДЗУРІНДА у свою чергу наголосив, що для Словаччини політичний діалог з Україною є надзвичайно важливим. «Мені здається, що зараз саме той час, коли Україна має приділяти більше уваги Словаччині, а Словаччина – Україні», – сказав М.ДЗУРІНДА.