Єврокомісія думає над тристороннім газовим консорціумом
Для гарантування поставок газу
Київ, 22 вересня. УНІАН. Європейська комісія розглядає створення Україною, Росією та Євросоюзом тристороннього газового консорціуму як гарантію поставок природного газу до європейських країн.
Про це сьогодні повідомляє газета ”Экономические известия” (№ 163 від 22 вересня 2011 року).
”Хід переговорів із Росією про умови газових поставок і перспективи створення тристороннього газового консорціуму для модернізації нашої ГТС - головні питання, що цікавлять зараз Євросоюз, який прагне уникнути повторення ситуації на початку 2009 року, коли через відсутність взаєморозуміння між Україною і РФ ”Газпром” обмежив транзит газу через українську територію, й це негативно позначилося на енергобезпеці країн ЄС”, - цитує газета слова свого співрозмовника з Адміністрації Президента України.
Видання повідомляє, що питання про створення тристороннього консорціуму обговорюватиметься в ході візиту до Києва 29 вересня комісара ЄС із енергетики Гюнтера ОТТІНГЕРА. Єврокомісар також планує взяти участь у конференції, присвяченій модернізації української газотранспортної системи.
Представник Адміністрації Президента також повідомив, що Єврокомісія розглядає розширення тристороннього співробітництва Москви, Києва і Брюсселя в газовій сфері при реалізації інвестиційних проектів із модернізації української ГТС як гарантію від раптових зривів у поставках російського газу до Європи.
На неформальній Раді європейських міністрів енергетики у Вроцлаві (Польща) 20 вересня Г.ОТТІНГЕР повідомив, що Єврокомісія і Європейський банк реконструкції та розвитку вивчають можливість модернізації діючих газопроводів і, перш за все, української ГТС для підвищення безпеки поставки енергоносіїв. ”Тому розглядають варіанти участі у відповідних інвестпроектах разом із Україною, а також Росією, яка повинна бути в них зацікавлена як постачальник блакитного палива”, - пише газета.