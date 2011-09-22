Залізниці України та Польщі призначать додаткові поїзди до Євро-2012

Київ. 22 вересня. УНІАН. На спільних нарадах «Укрзалізниці» (УЗ) і Польських залізниць (ПКП) було визначено, що проведення детального аналізу з призначення додаткових поїздів буде можливе після проведення жеребкування, яке відбудеться в грудні 2011 року.

Про це повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО під час прес-конференції в четвер, 22 вересня, в Києві.

Українські й польські залізничники розробили низку заходів щодо організації перевезень уболівальників Євро-2012, оскільки зараз найбільший пасажиропотік із Європи до України очікується через територію Польщі. За словами Л.ЛОБОЙКА, основна робота ведеться щодо узгодження графіка руху поїздів і спрощення митних і прикордонних процедур.

Наразі між УЗ і ПКП уже узгоджено попередні параметри руху міжнародних пасажирських поїздів через такі переходи: Ягодин - Дорохуськ – 5 пар поїздів і Мостиська-2 - Пшемисль – 5 пар поїздів. Пересадку пасажирів пропонується здійснювати на існуючих терміналах: Ягодин (УЗ), Дорохуськ, Пшемисль, Хелм (ПКП). Як резервний буде використано перехід Гребенне (ПКП) – Рава-Руська (УЗ).

Що стосується спрощення митних і прикордонних процедур, Л.ЛОБОЙКО зазначив, що концепцією функціонування польсько-українського кордону під час Євро-2012 передбачено два варіанти здійснення прикордонних і митних процедур. «Перший варіант - контроль польських і українських прикордонних служб здійснюватиметься в одному місці, другий - окремі інспекції польських і українських служб, кожна на своїй території, в прикордонній смузі під час проходження поїзда, за допомогою мобільних пристроїв», - повідомив він.

Зараз УЗ разом із ПКП і контролюючими органами Польщі та України здійснюється робота з впровадження спільної технології роботи контролюючих органів.