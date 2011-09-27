ВР не ухвалюватиме новий закон про вибори без Венеціанської комісії

Київ. 27 вересня. УНІАН. Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що Верховна Рада не ухвалюватиме новий закон про вибори до отримання офіційного висновку Венеціанської комісії щодо остаточного його варіанту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу після засідання робочої групи з удосконалення виборчого законодавства.

«Ми працюємо на робочому рівні до прийняття офіційних висновків Венеціанської комісії. І я сподіваюсь, що коли буде відбуватися сесія, то законопроект буде вже в парламенті, і буде в парламентській роботі», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції уточнив, що засідання Венеціанської комісії відбуватиметься 14-15 жовтня, а її офіційні висновки будуть надані 17 жовтня та оприлюднені на офіційному сайти Венеціанської комісії.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, сьогодні на засіданні була врахована значна частина пропозицій Венеціанської комісії, проте ще 4 залишаються дискусійними.

Зокрема, йдеться про унормування кількості зіпсованих бюлетенів для визнання виборів не дійсними, щодо організації голосування виборців за кордоном України, щодо кворуму голосування у виборчих комісіях для ухвалення рішення, а також щодо бази голосів, на основі якої підбиваються підсумки голосування.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що ці дискусійні пропозиції будуть передані на розгляд Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА для ухвалення остаточного рішення.

Довідка УНІАН. Чергові парламентські вибори в Україні відбудуться у жовтні 2012 року.