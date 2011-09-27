Єврокомісія планує посилити співпрацю в сфері юстиції з країнами ”Східного партнерства”

Брюссель. 27 вересня. УНІАН. Європейська комісія пропонує посилити співпрацю у сфері юстиції з країнами «Східного партнерства».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в прийнятому сьогодні комюніке для Європарламенту і Ради ЄС про співпрацю у сфері юстиції і внутрішніх справ з країнами-учасницями «Східного партнерства».

«Ефективна юстиція – не тільки фундаментальне право, а й важливий чинник у побудові довіри і економічному зростанні», - зазначила з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав і громадянства Вівіан РЕДІНГ.

Наші зобов`язання посилити мобільність і контакти між людьми з цими країнами керуються принципами прав людини, повагою до демократії і верховенства права», начила у свою чергу комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬСТРЕМ.

У документі наголошується, що діалог у сфері юстиції з країнами-учасницями «Східного партнерства» добре розвинений і потребує тільки більшої консолідації.

При цьому Комісія вважає за необхідне поліпшити співпрацю у сфері міграції, мобільності і політики надання притулку, зокрема шляхом просування легальної міграції, розвитку проектів мобільного партнерства. Разом з тим Єврокомісія одночасно пропонує посилити боротьбу з незаконною міграцією.

Однією з цілей комюніке визначено безвізовий режим з країнами-учасницями «Східного партнерства».

«Безвізовий режим є метою для всіх шести країн-учасниць “Східного партнерства”, і вона має бути визнана, а співпраця для її досягнення – активно продовжено», - написано в комюніке.

У документі також пропонується посилити співпрацю у ряді інших сфер, таких, як політика у сфері надання притулку, інтегрований прикордонний контроль, громадський порядок і безпека і, зокрема, безпека проїзних документів, протидія торгівлі людьми, боротьба з організованою і фінансовою злочинністю, корупцією і поширенням наркотиків.