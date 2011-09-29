Економічна криза не повинна вплинути на здоров`я дітей

Лісабон. 29 вересня. УНІАН. У Раді Європи вважають за необхідне підтримувати фінансування медицини дітей, незважаючи на економічну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції в Лісабоні заступник Генерального секретаря Ради Європи Мод Де БУР-БУКІКІО, після відкриття 9-ї міністерської конференції Ради Європи «Дружня до дитини охорона здоров`я: будуємо здорове майбутнє для і разом з дітьми».

«Скорочення витрат на здоров`я дітей – це короткозорий підхід», - сказала вона.

За її словами, у зв`язку з економічною кризою всі країни Європи змушені скорочувати бюджетні витрати, у тому числі і на медицину. Водночас таке скорочення суперечить принципам Ради Європи, оскільки в його результаті страждають найменш захищені: діти, і, насамперед, - діти національних меншин і мігрантів.

«Є тенденція скорочення бюджетних витрат, зокрема на систему охорони здоров`я, і це викликає велике занепокоєння», - сказала М. Де БУР-БУКІКІО.

Вона відзначила, що керівництво Ради Європи закликає країни-члени не нехтувати принципами організації, і не скорочувати витрати на медицину.