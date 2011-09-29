Коморовський привітав Януковича з успіхами в євроінтеграції

Варшава. 29 вересня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ привітав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з досягненням успіхів на шляху європейської інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ сказав на брифінгу після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, котрий сьогодні прибув до Варшави на самміт «Східного партнерства».

Б.КОМОРОВСКИЙ назвав самміт «Східного партнерства» доброю нагодою для того, аби проаналізувати успіхи України в питанні євроінтеграції.

«Хотів би привітати із досягненнями, які видно по практично узгодженій угоді про створення зони вільної торгівлі з ЄС. Це дуже важливий крок в доброму напрямку», - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Він зауважив, що Україна та Польща повинні ще попрацювати над угодою про асоціацію України та ЄС і не забувати про необхідність ратифікації цих документів.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ вкотре наголосив, що Польща завжди підтримуватиме Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ подякував Б.КОМОРОВСЬКОМУ за високий рівень проведення самміту «Східного партнерства». За його словами, досконала організація і високий представницький рівень дозволяють обговорити в традиційно дружній обстановці всі питання, які хвилюють Україну, як у двосторонніх відносинах, так і у відносинах з ЄС.