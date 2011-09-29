Туск побачив угоду з Україною на відстані руки

Варшава. 29 вересня. УНІАН. Глава польського уряду Дональд ТУСК висловив сподівання на парафування договору про Асоціацію України з Європейським Союзом до кінця поточного року, відзначивши, що ”цей великий успіх є на відстані витягнутої руки”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Д.ТУСК сказав після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, котрий сьогодні прибув до Варшави для участі в cаміті ”Східногого партнерства” (СП).

Д.ТУСК назвав Україну ”ключовою” державою СП, відзначивши, що українська влада в цьому році досягнула значного прогресу на шляху європейської інтеграції України.

”Сьогодні можемо сказати, що багато складних справ були вирішені раніше, ніж ми могли собі уявити ще півроку тому”, - сказав польський прем’єр.

”Це результат зусиль української влади, європейських властей та головуючої зараз в Євросоюзі Польщі”, - відзначив він.

Д.ТУСК сказав, що останній раунд переговорів між Україною та Єврокомісією в питанні створення поглибленої зони вільної торгівлі ”наповнює обгрунтованим оптимізом”, висловивши сподівання, що до кінця цього року сторони парафують договір про Асоціацію.

”Здається, що цей великий успіх є на відстані витягнутої руки”, - сказав глава польського уряду.

Водночас він зауважив, що євроінтеграція України залежатиме від дотримання українськими властями демократичних стандартів, відзначивши, що обговорював це питання під час сьогоднішньої зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

”Тішуся, що ці питання знайшли розуміння в Президента”, - сказав Д.ТУСК.