Україна може стати прикладом для Росії в євроінтеграції

Варшава. 30 вересня. УНІАН. Україна може стати прикладом для Російської Федерації у питанні європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Броніслав СІКОРСЬКИЙ у Варшаві в четвер.

”Сподіваюся, щойно Росія побачить, як Україна процвітає в результаті виходу на найбільші світові ринки, Росія передумає та попросить про економічну інтеграцію з нами”, - сказав Б.СІКОРСЬКИЙ, якого цитує Reuters.

Він вважає, що ЄС має укласти з РФ угоду про співробітництво та кооперацію.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Варшаві розпочав роботу дводенний другий Саміт програми Євросоюзу ”Східне партнерство”, завданням якого є поглиблення співпраці між 27-ми державами ЄС та шістьма країнами – східними сусідами спільноти: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.