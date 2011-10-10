Люксембург. 10 жовтня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн – членів Європейського Союзу не виключають, що підписання угоди з Україною може бути відкладено через справу проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомило власному кореспонденту УНІАН поінформоване джерело у дипломатичних колах, про це міністри говорили сьогодні під час засідання Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

«Усі міністри висловили дуже велике занепокоєння у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав співрозмовник агентства.

«Зрозуміло, що у випадку погіршення ситуації буде складно уникнути затримки у підписанні та ратифікації угоди», - додав дипломат.

За його словами, Євросоюз дуже уважно стежить за процесом, і як тільки буде винесено вирок колишньому українському прем’єру, якнайшвидше проаналізує його та відреагує на нього.

«Справа Ю.ТИМОШЕНКО – лише символ, але є й інші справи, які демонструють наявність вибіркового правосуддя», - зазначив співрозмовник агентства.

Водночас, він наголосив, що технічна робота у рамках переговорів про угоду про асоціацію, яка включатиме створення зони вільної торгівлі, швидше за все, буде завершена до кінця року.

Співрозмовник агентства також зауважив, що найжорсткішу позицію висловлювали міністри закордонних справ Швеції та Німеччини.