Ув`язнення Тимошенко негативно позначиться на угоді України з ЄС

Люксембург. 10 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ заявляє, якщо колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуватиме у в`язниці, угода про асоціацію з Україною не набуде чинності.

Про це він заявив сьогодні після закінчення засідання Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі власному кореспондентові УНІАН.

«Ми повинні йти далі в переговорах за асоціацією. Але якщо ТИМОШЕНКО та інші будуть у в`язниці, навіть найуспішніша угода не матиме ефекту, тому що угода ніколи не пройде через Європарламент та інші парламенти», - сказав міністр закордонних справ Чехії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 жовтня, Рада закордонних справ ЄС обговорювала ситуацію в Україні в світлі справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО і ряду інших членів її колишнього уряду.