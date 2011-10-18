ЄС все ще сподівається парафувати угоду з Україною в грудні

Київ. 18 жовтня. УНІАН. У Європейському Союзі сподіваються, що угода про асоціацію буде парафована на саміті Україна - ЄС у грудні.

Про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА в інтерв`ю «Українській правді».

Відповідаючи на запитання, чи залишаються якісь шанси, що угода про асоціацію буде парафована на саміті Україна - ЄС у грудні, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав: «Ми на це сподіваємося і чекаємо на це... Парафування угоди про асоціацію у грудні залишається нашим очікуванням, але повинно бути чітко зрозуміло, що при цьому цінності Євросоюзу мають бути дотримані Україною».

Говорячи про причини перенесення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, який було запланований на 20 жовтня, голова Представництваа ЄС в Україні зазначив: «Це не означає відмови. Моя відповідь ясна: зараз не той час, коли така зустріч на такому рівні могла б відбутися».

Ж.ТЕЙШЕЙРА повідомив, що вчора під час зустрічі з главою Адміністрації Президента Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ «ми почули думку, яка співпадає з думкою ЄС, що ми хочемо продовжити нашу співпрацю і наш діалог». «І ми очікуємо, що ця зустріч відбудеться у майбутньому», - додав він.

На уточнююче запитання, коли така зустріч може відбутися, Ж.ТЕЙШЕЙРА відповів, що поки що такої дати немає. «Ми обмінялися думками. Нам треба буде перевірити графіки. Але все ж таки для такої зустрічі мають бути належні умови», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є звільнення екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО однією з таких умов, Ж.ТЕЙШЕЙРА зазначив, що передумов для такої зустрічі немає.

«Є певні питання, які турбують Європейський Союз, і ми про це неодноразово заявляли. Мова йде не тільки про Юлію ТИМОШЕНКО – ви знаєте про існування багатьох інших кримінальних справ. Ми говоримо про верховенство права і той спосіб, у який в Україні працює судова влада. Просто справа Юлії ТИМОШЕНКО найбільш помітна у цьому контексті. Ми про це говоримо вже певний час і ми не повідомили нічого нового», - додав він.